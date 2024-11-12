В Подмосковье полиция устроила погоню за подростками на машине каршеринга

Погоню сотрудников полиции за каршерингом сняли в Подмосковье. В машине были несовершеннолетние.

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Кадры были сняты в поселке Дрожжино Ленинского округа. Арендованный автомобиль промчался по дворам у жилого комплекса "Бутово Парк-2" в Ленинском городском округе.

Как пишет SHOT, подростки чудом никого не сбили во дворах. Остановить машину помогли местные жители.

По информации издания, за рулём был местный восьмиклассник. Сейчас с его родителями работает полиция.