Директор школы искусств избила преподавательницу на глазах у детей в Подмосковье

Директор школы искусств избила молодую преподавательницу на глазах у детей в подмосковном городе Лобня. Ее действия попали на видео, пишет Telegram-канал Mash.

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На ролике видно, как женщина хватает за волосы преподавательницу в коридоре и протаскивает ее вдоль стены.

Как пишет издание, директору не понравилось то, что учитель отказалась писать заявление об увольнении. Девушке предлагали бесплатно проводить дополнительные уроки и исполнять распоряжения, которые не прописаны в трудовом договоре.

Преподавательница сняла побои и обратилась в полицию.