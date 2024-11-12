Директор школы искусств избила преподавательницу на глазах у детей в Подмосковье
Директор школы искусств избила молодую преподавательницу на глазах у детей в подмосковном городе Лобня. Ее действия попали на видео, пишет Telegram-канал Mash.
На ролике видно, как женщина хватает за волосы преподавательницу в коридоре и протаскивает ее вдоль стены.
Как пишет издание, директору не понравилось то, что учитель отказалась писать заявление об увольнении. Девушке предлагали бесплатно проводить дополнительные уроки и исполнять распоряжения, которые не прописаны в трудовом договоре.
Преподавательница сняла побои и обратилась в полицию.