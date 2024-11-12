Главе проектного института Минобороны вменили хищение по гособоронзаказу

Главам АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александру Молодченко, ООО "Эльбро" Ивану Мальцеву и гражданке Ольге Павловой вменили мошенничество во время исполнения гособоронзаказа. По делу также проходит руководитель ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгений Сундуков.

Следователи полагают, что в апреле 2023 – ноябре 2024 гг. Молодченко обеспечил заключение двух крупных контрактов между "проектным институтом", "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт". Речь в документах шла об изготовлении и поставке составных частей для военной техники Минобороны России по завышенным ценам. Так компания похитила более 50 млн руб.

Молодченко и Мальцев отправлены в СИЗО, Павлова – под домашний арест, сообщает СКР.