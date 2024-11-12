Стубб: Трамп серьезно настроен на мир на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Дональд Трамп "серьезно настроен" на скорое достижение мира на Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, пишет РИА Новости.

"Мы в Европе и весь остальной мир должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на достижение мирного соглашения как можно скорее. Со своей стороны я бы сказал, что между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров", - сказал он.

Ранее мы писали, что Трамп намерен усадить Россию и Украину за стол переговоров в первый день нового срока.