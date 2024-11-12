35 человек погибли в Китае во время презентации российского истребителя Су-57

Число погибших в результате наезда внедорожника на людей в китайском Чжухае возросло до 35 человек, 43 пострадали. Как пишет MASH, ЧП произошло на выставке Airshow China 2024, где сегодня презентовали российский истребитель Су-57.

"Внедорожник на большой скорости проехал по периферии спортивного центра Чжухай, врезавшись в большое количество людей, которые разбегались, после чего транспортное средство скрылось", — сообщает полиция.

Отмечается, что десятки людей упали на землю после наезда.

Неизвестный сбил прохожих у городского спортивного центра. Водитель попытался скрыться с места преступления, но его поймали местные полицейские.

Они сообщили, что наезд совершил 62-летний мужчина. Он сейчас находится под контролем сотрудников правоохранительных органов.