На родителей девушки, пошутившей над трагедией в "Крокусе", возбудили дело

В отношении родителей одной из двух девушек, смеявшихся над терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника, родители не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней. Утверждается, что девушка вела антисоциальный образ жизни.

Ранее сообщалось, что управление Следственного комитета России по Московской области ведет проверку видео, на котором две девушки высказались о теракте в "Крокус сити холле". Они будут проверены на публичное оправдание терроризма. На записи, которая появилась в интернете, две девушки гуляют возле "Крокус сити холла". Одна из них заявила, что они "сейчас будут устраивать теракт".

Как стало известно, видео опубликовали 17-летняя и 18-летняя жительницы Владимирской области. Одну из двух них отчислили из колледжа за прогулы, передает РИА Новости.