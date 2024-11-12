Телеведущий Николаев слег с воспалением легких

Известный телеведущий Юрий Николаев высказался о своем состоянии. Ранее стало известно, что он попал в больницу.

"Самочувствие средней тяжести, будем надеяться на лучшее", - сказал артист РИА Новости, добавив, что врачи диагностировали у него воспаление легких.

Народному артисту России стало плохо вечером 11 ноября. Сначала у него сильно поднялась температура, потом он упал в обморок. Николаева экстренно госпитализировали. В больнице его сразу же отправили в реанимацию.

Юрий Николаев — популярный советский и российский телеведущий. Он вëл еженедельную музыкальную программу "Утренняя почта", а также "Голубой огонек", "Песню года", "Достояние Республики" и многие другие передачи.