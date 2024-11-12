ФАС уличила Сбер в незаконной рекламе кредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила Сбербанк в нарушении закона о рекламе: банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита.

В рекламе содержалось следующее утверждение: "Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без Каско. Оформление за две минуты". При этом часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала. Такой подход вводит потенциальных клиентов банка в заблуждение относительно финансовой услуги. Сберу направлено требование прекратить нарушать закон. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф, сообщает ФАС.

В декабре 2023 г. ФАС России возбудила дело в отношении Сбербанка и его дочерней страховой компании "Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование)". В их действиях при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. В ФАС поступили обращения россиян о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс". В этот пакет входит предложение по предоставлению скидки в размере 1% на процентную ставку по договору ипотеки со Сбербанком. В ФАС пришли к выводу, что предложение Сбербанка и его страховой компании получить кредит на более выгодных условиях только при условии приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и клиентов.