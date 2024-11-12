В Тюмени рухнул строительный кран

В Тюмени на строительной площадке рухнул кран с машинистом. Следователи уже начали доследственную проверку инцидента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Проверка проводится по признакам преступления "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Машинист крана пострадал. В настоящий момент ему оказывается необходимая помощь.

Причины случившегося выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.