Силуанов заявил, что россиянам доллары не нужны

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам доллары не нужны.

"Правильно, и не нужны [доллары россиянам]", - приводит его слова ТАСС.

Он также посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений. По мнению министра, это выгоднее всего.

Как сообщалось, в текущем году граждане России стали существенно больше сберегать в рублях.

Согласно исследованию "Сбера", 77% опрошенных предпочли бы для вложений рублевые инструменты, тогда как год назад таковых было 61,4%. При этом продолжает снижаться интерес к доллару и евро, в которые готовы вкладываться 13,3% (было 17%) и 2,2% (было 3,3%) россиян. Из валют дружественных стран наибольший интерес вызывает юань.