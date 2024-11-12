Бастрыкин вмешался в ситуацию с массовой дракой школьниц в Тюмени

Председатель СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с дракой школьниц, избивших толпой 15-летнюю девочку в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Видео избиения было опубликовано в соцсетях. Сообщалось, что одной из девочек не понравилось, как школьница на них посмотрела. Это якобы и стало причиной конфликта.

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Бастрыкин поручил Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах произошедшего.