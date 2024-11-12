В Югре на дистанционное обучение перевели шесть школ

В Югре на дистанционное обучение перевели 76 классов 12 школ, шесть школ закрыты полностью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Также дистант действует в двух группах двух колледжей. Разобщены 27 групп в 22 детских садах. Полностью закрыт один детский сад в Ханты-Мансийском районе.

За неделю был зарегистрирован 81 случай ОРВИ на 10 тыс. населения. Чаще всего болеют дети до двух лет. Заболеваемость составила 380,04 случая на 10 тысяч населения.

Заболеваемость COVID-19 на уровне предыдущей недели и составила 17,1 случай на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 93,4% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев. Заболеваемость COVID-19 отмечена в 19-ти муниципальных образованиях Югры, с наибольшими показателями в Урае.

Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 55 случаев на 100 тыс. населения, при этом дети составляют 56,6% всех заболевших.