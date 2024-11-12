В Тюмени УК заплатит ребенку, получившему травму на детской площадке

В Тюмени УК выплатит 60 тыс. руб. шестилетнему ребенку, получившему травму на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел на площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Пермякова. Ребенок получил травму головы, играя на дугообразной лестнице. Было установлено, что конструкция детской площадки неустойчива и содержит опасные элементы (трещины и штыри).

Опасную лестницу демонтировали. С компании по решению суда взыскали моральный вред.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения.