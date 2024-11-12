Мерц выставит России ультиматум по Украине в случае победы на выборах

Кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы на выборах он намерен потребовать от Москвы прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов.

По его словам, он готов инициировать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus и снимет ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России, подчеркнул Мерц в интервью изданию Stern.

В сентябре в ФРГ заявили о неизменной позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву. Обсуждения США и Британии о возможности ударов вглубь России не касаются оружия ФРГ, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Он добавил, что Берлин принял к сведению высказывания президента РФ Владимира Путина по данной теме.

12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". В таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.