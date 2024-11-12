Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию
Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию. Ему сейчас 75 лет. Как пишет SHOT, сейчас артист находится под наблюдением врачей.
Народному артисту России стало плохо вечером. Сначала у него сильно поднялась температура, потом он упал в обморок. Николаева экстренно госпитализировали. В больнице его сразу же отправили в реанимацию.
Врачи пока пытаются определить точный диагноз и причины обморока. У телеведущего берут анализы и проводят обследование. Инфаркт и инсульт исключили.
Юрий Николаев — популярный советский и российский телеведущий. Он вëл еженедельную музыкальную программу "Утренняя почта", а также "Голубой огонёк", "Песню года", "Достояние Республики" и многие другие передачи.