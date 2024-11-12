Подсолнечное масло подорожало в России

Цены на подсолнечное масло выросли осенью в России. Данные об этом "Известиям" подтвердили в Министерстве сельского хозяйства.

Главная причина — высокая цена на подсолнечник из-за сокращения урожая. Компании платят за сырье 90% от стоимости производства масла. Цены выросли во всем мире.

Экспортная стоимость продукции из России выросла на 40%. Эксперты считают, что остановить рост цен в России помогут экспортные пошлины, которые к декабрю могут достигнуть 8 тысяч рублей, а к январю подняться до 15 тысяч.