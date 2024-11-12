Из-за ключевой ставки ожидается сокращение рынка электроники на 10–20%

В России импортеры бытовой техники и электроники в октябре снизили закупки на 15–30%.

Россияне несут деньги в банки, а не в магазины. Это связано с ростом ключевой ставки Банка России и, как следствие, процентов по вкладам. Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, рынок электроники в этом году может сократиться на 10–20%. По его словам, импортеры снижают закупки, так как на рынке нет денег. В результате рынок ждет сокращения.

Эксперт указал, что изначально предполагалось, что в 2024 году будет продано 32 млн смартфонов. Теперь прогноз снижен до 30 млн. В следующем году возможен рост цен на гаджеты на 10–20%.

Специалисты не исключают снижения ассортимента магазинов электроники и дефицита ряда моделей и брендов, сообщают "Известия".

Напомним, минувшей весной спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений вырос до 60%.