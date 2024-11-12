12 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

В первом ток-шоу о нацпроектах выступит Хуснуллин

В первом открытом диалоге на тему "100 вопросов о будущем России" в Национальном центре "Россия" примет участие заместитель председателя кабмина РФ Марат Хуснуллин.

Мероприятие состоится 13 ноября. На нем также выступят представители федеральных органов власти, региональные спикеры и представители бизнеса. Каждая встреча посвящена одной из национальных целей развития, определенных указом главы государства.

В серии мероприятий участвуют все вице-премьеры, ответственные за достижение национальных целей развития. Ожидается, что россияне смогут задать вопросы гостям через сайт, по телефону и видеосвязи, сообщают "Ведомости".

Как заявил социолог Денис Волков, ток-шоу напоминает инициативу по продвижению наццелей и нацпроектов, о которых люди знают довольно мало. Такой формат повысит информированность населения об этих документах.

Теги: Хуснуллин, нацпроекты


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