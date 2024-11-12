Обновлены ограничения для летающих в Израиль российских авиакомпаний

Росавиация обновила рекомендации для российских авиаперевозчиков, летающих в Израиль.

Им запретили рейсы в страну в период с 01:00 до 07:00 мск, сказано в Telegram-канале ведомства. Рекомендации введены на месяц с 11 ноября. Ранее авиакомпаниям было разрешено выполнять полеты в Израиль только в период с 9:00 до 19:00 мск.

При принятии решений о выполнении рейсов в остальное время — с 07:00 до 01:00 мск — Росавиация рекомендовала перевозчикам учитывать рекомендации, которые изложены в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

Отмечается, что решение о введении рекомендаций ведомство приняло после анализа обстановки на Ближнем Востоке.