Банк России предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет

Центробанк России предложил ограничить выдачу жилищных кредитов на срок свыше 30 лет.

По данным регулятора, доля кредитов на срок свыше 30 лет увеличилась с 10% до 20%. Кредитные организации идут на такие меры, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита.

Банк России также предлагает установить на третий квартал 2025 года значения МПЛ на выдачу заемщикам кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН свыше 50%) и первоначальным взносом менее 20%. ЦБ РФ отмечает, что в 2023 году на этот сегмент пришлось около 30% выдач.

Также регулятор не исключает введение более жестких требований к первоначальному взносу по ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, с учетом того, что разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья сохраняется, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам с сентября 2023 года вырос на 37%.