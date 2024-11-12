В Москве заочно арестован судья МУС из-за санкции на арест Шойгу

В Москве Басманный суд заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда.

Как сообщила в Telegram пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Бен Махфуд обвиняется в заведомо незаконных заключениях под стражу или содержание под стражей. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Бен Махфуд был одним из судей МУС, которые в июне 2024 года выдали ордер на арест экс-министра обороны РФ, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и главы Генштаба Вооруженных сил России Сергея Герасимова. Пресс-служба суда указала, что ордер был выдан "в контексте ситуации на Украине", на фоне того, что подозреваемые "несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электротехнической инфраструктуре в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года".