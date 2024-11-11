Нюансы местного бюджетирования и налогообложения в рамках проекта «Кадры решают всё» изучали управленцы Астраханской области

Третий образовательный модуль «Школы муниципального управления» — «Стратегия развития муниципалитетов» состоялся на площадке Астраханского государственного университета.

Главы муниципальных администраций, председатели районных и окружных советов совместно со спикерами из областного правительства рассмотрели вопросы местного бюджетирования и налогообложения. Также они спрогнозировали финансовую политику на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Особое внимание присутствующие уделили вопросам территориального планирования и градостроительного зонирования.

В рамках второй части образовательного модуля эксперты АГУ провели тренинг, где участники решали управленческие кейсы.

«Школа муниципального управления» организована в рамках проекта «Кадры решают всё» по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Образовательная площадка направлена на повышение уровня эффективности управленческих процессов. Она включает в себя лекционные и практические занятия.