Рынок готовой еды в России к следующему году увеличится более чем на треть

Рынок готовой еды в России к 2025 году увеличится более чем на 30%. Об этом "Известиям" сообщили в Институте развития предпринимательства и экономики.

По данным экспертов, среднегодовой темп роста рынка в ритейле составляет 17%. Выручка топ-20 производителей готовой еды превысила 63 млрд рублей. Больше половины рынка приходится на Москву и область.

В июне этого года РБК сообщал, что объем рынка готовой еды в ближайшие годы вырастет до 14 трлн рублей.

За 2023 год россияне потратили в ресторанах (рестораны, кафе и самовывоз из них) 2,3 трлн рублей. При этом траты на доставку продуктов составили 492 млрд рублей, на кулинарию — 955 млрд рублей.