В Тюмени толпа школьниц избила девочку

В Тюмени толпа избила 15-летнюю школьницу.

По данным Ural Mash, причиной конфликта стал "неприветливый взгляд". Во время урока девятиклассница поругалась с девочками на год младше. Якобы та не так посмотрела на них. Когда она шла домой с подругой - встретила агрессивную компанию, которая накинулась на нее. У пострадавшей ссадины, царапины. Побои снимали на видео.

Мать пострадавшей узнала о произошедшем когда видео разлетелось по чатам. Со слов женщины, в школе провели собрание с инспектором ПДН, но директор ограничилась лишь предупреждением. Извинений так и не прозвучало. Избитая боится возвращаться на учебу. Ее родители подали заявление в полицию.