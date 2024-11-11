В Югре местный житель осужден за попытку диверсии на железной дороге

Житель Югры Роман Дубинц признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии). Ханты-Мансийский окружной суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме.

По данным РУФСБ России по Тюменской области, мужчина наладил переписку в Telegram с неустановленным сотрудником вооруженных сил Украины. Он собирался поджечь релейные электрические щиты, однако был своевременно задержан.