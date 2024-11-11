На автора песни "Дымок" составили протокол за пропаганду наркотиков

Административный протокол составил Никулинский суд Москвы в отношении Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков. Как пишет РИА Новости, 62-летний Ицык Цыпер - исполнитель из Казахстана, автор песни "Дымок", выпущенную год назад. Клип на композицию набрал на YouTube больше 70 млн просмотров. Ролик в российском сегменте заблокировали.

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Протокол составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет административный штраф от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ, либо арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового.