В Югре мэр начал производить окопные мини-печки для участников специальной военной операции

Глава городского поселения Октябрьское Владислав Сенченков создает окопные мини-печки для участников специальной военной операции. Небольшой цех по производству печей он развернул у себя в гараже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Октябрьского района.



Мини-печка значительно улучшает использование окопных свечей, производство которых уже налажено в нашем районе. Она обеспечивает маскировку пламени и эффективное дожигание продуктов сгорания, включая копоть и угарный газ. Эти печи просты в использовании: достаточно поставить зажженную свечу в центр и закрыть дверцу. С их помощью можно легко вскипятить воду для чая или кофе, разогреть консервы и тушенку, сушить влажные вещи, а также согреться.