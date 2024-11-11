13 перемещенных из Курской области россиян нашли на Украине

13 перемещенных из Курской области россиян нашли на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

По ее словам, сейчас идут переговоры о возвращении их из Сумской области в Россию.

"У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины, и сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", - сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщала, что к ней поступили обращения от более чем тысячи людей, которые ищут своих близких из приграничных районов Курской области. Позднее она обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой о содействии в поиске пропавших россиян.