В Тюмени прошел вечер кулачных боев RCC Hard с участием звезд

В минувшую субботу, 9 ноября, в Тюмени впервые прошел масштабный вечер кулачных боев RCC Hard, организованный Русской медной компанией. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в насыщенном карде турнира участвовали как звезды российской кулачки, так и начинающие бойцы.

Мотивацию спортсменам создавали полные трибуны СК "Центральный", а также бонус в 1 млн рублей за лучший бой вечера, объявленный основателем спортивных лиг RCC Игорем Алтушкиным. Концепция цифрового шоу турнира удивила зрителей.

Визуальные решения "Тюмени будущего" были разработаны при помощи нейросетей. При этом турнир начался с выступления тюменской певицы Натальи Александровой, чье исполнение песни "Нежность" стало данью уважения культовому композитору Александре Пахмутовой, отмечавшей в этот день 95-летие.

Самым ярким событием турнира для тюменцев стал финал гран-при в полулегком весе между Виктором Баталовым и Шохрухом "Курьером" Джияновым. Оба спортсмена – участники местной команды "Лига Бокса". Баталов с первых же секунд работал первым номером, а Джиянов активно перемещался и старался действовать на контратаках. Постепенно Виктор стал больше попадать, но и Джиянов отвечал сопернику. В четвертом отрезке Шохрух активизировался, стал выбрасывать больше ударов, но эффективнее был Баталов, который по-прежнему оказывал давление. В итоге Виктор одержал победу и стал новым чемпионом лиги RCC Hard в полулегком весе и обладателем чемпионского кулона.

Яркий поединок против Игоря Федорова выдал Юрий Кашинский. Представитель Тюмени провел грамотный бой. Кашинский забрал победу судейским решением и вышел в финал гран-при RCC Hard в полутяжелом весе. А другой тюменец Иван Гниздицкий провел два нокдауна в первом раунде одним и тем же ударом в бою с Аделем Зариповым. После этого рефери остановил поединок и зафиксировал победу Гниздицкого.

В со-главном событии турнира RCC Hard 11 состоялось чемпионское противостояние: чемпион лиги RCC Hard в полусреднем весе Андрей Саратов разделил ринг с чемпионом лиги Top Dog Наби "Ганнибалом" Гаджиевым. Гаджиев оказывал давление с первых секунд, больше попадал с дистанции, Саратов же старался контратаковать. А в начале второго раунда Наби оформил первый нокдаун. Андрей с трудом поднялся, но Гаджиев развил преимущество и рефери остановил бой. Гаджиев одержал победу во втором раунде.

Главный бой вечера завершился победой Олега Фомичева по прозвищу "Фомич". Два топовых кулачника страны, "Фомич" и Гаджи Наврузов по прозвищу "Автомат", прошли все пять раундов поединка. Победа "Фомича" была зафиксирована единогласным судейским решением.

Самым зрелищным поединком турнира был признан чемпионский бой в полулегком весе. Бонус в виде миллиона рублей от Игоря Алтушкина разделили Баталов и Джиянов.