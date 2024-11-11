11 Ноября 2024
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Спорт Тюменская область
Фото: Олег Ковалюк

В Тюмени прошел вечер кулачных боев RCC Hard с участием звезд

В минувшую субботу, 9 ноября, в Тюмени впервые прошел масштабный вечер кулачных боев RCC Hard, организованный Русской медной компанией. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в насыщенном карде турнира участвовали как звезды российской кулачки, так и начинающие бойцы.

Мотивацию спортсменам создавали полные трибуны СК "Центральный", а также бонус в 1 млн рублей за лучший бой вечера, объявленный основателем спортивных лиг RCC Игорем Алтушкиным. Концепция цифрового шоу турнира удивила зрителей.

Турнир RCC Hard 11 в Тюмени(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Визуальные решения "Тюмени будущего" были разработаны при помощи нейросетей. При этом турнир начался с выступления тюменской певицы Натальи Александровой, чье исполнение песни "Нежность" стало данью уважения культовому композитору Александре Пахмутовой, отмечавшей в этот день 95-летие.

Турнир RCC Hard 11 в Тюмени(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Самым ярким событием турнира для тюменцев стал финал гран-при в полулегком весе между Виктором Баталовым и Шохрухом "Курьером" Джияновым. Оба спортсмена – участники местной команды "Лига Бокса". Баталов с первых же секунд работал первым номером, а Джиянов активно перемещался и старался действовать на контратаках. Постепенно Виктор стал больше попадать, но и Джиянов отвечал сопернику. В четвертом отрезке Шохрух активизировался, стал выбрасывать больше ударов, но эффективнее был Баталов, который по-прежнему оказывал давление. В итоге Виктор одержал победу и стал новым чемпионом лиги RCC Hard в полулегком весе и обладателем чемпионского кулона.

Турнир RCC Hard 11 в Тюмени(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Яркий поединок против Игоря Федорова выдал Юрий Кашинский. Представитель Тюмени провел грамотный бой. Кашинский забрал победу судейским решением и вышел в финал гран-при RCC Hard в полутяжелом весе. А другой тюменец Иван Гниздицкий провел два нокдауна в первом раунде одним и тем же ударом в бою с Аделем Зариповым. После этого рефери остановил поединок и зафиксировал победу Гниздицкого.

Турнир RCC Hard 11 в Тюмени(2024)|Фото: Олег Ковалюк

В со-главном событии турнира RCC Hard 11 состоялось чемпионское противостояние: чемпион лиги RCC Hard в полусреднем весе Андрей Саратов разделил ринг с чемпионом лиги Top Dog Наби "Ганнибалом" Гаджиевым. Гаджиев оказывал давление с первых секунд, больше попадал с дистанции, Саратов же старался контратаковать. А в начале второго раунда Наби оформил первый нокдаун. Андрей с трудом поднялся, но Гаджиев развил преимущество и рефери остановил бой. Гаджиев одержал победу во втором раунде.

Турнир RCC Hard 11 в Тюмени(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Главный бой вечера завершился победой Олега Фомичева по прозвищу "Фомич". Два топовых кулачника страны, "Фомич" и Гаджи Наврузов по прозвищу "Автомат", прошли все пять раундов поединка. Победа "Фомича" была зафиксирована единогласным судейским решением.

Турнир RCC Hard 11 в Тюмени(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Самым зрелищным поединком турнира был признан чемпионский бой в полулегком весе. Бонус в виде миллиона рублей от Игоря Алтушкина разделили Баталов и Джиянов.

Теги: RCC Hard, бои, Тюмень


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