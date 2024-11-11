На Ямале нетрезвый местный житель угнал моторную лодку, из-за чего погиб человек

Ямальца обвиняют в угоне моторной лодки. Мужчина угнал судно и влетел в берег, в результате чего погиб человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Теперь его ждет суд.

Обвинение предъявлено 36-летнему жителю Пуровского района. Установлено, что в июле 2024 года пьяный обвиняемый незаконно завладел лодкой, находящейся у береговой линии фактории "Кар-Нат" в Пуровском районе и вместе со своим знакомым направился по реке Айваседо-Пур вверх по течению в сторону с. Халясавэй ЯНАО. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с берегом, в результате чего судно опрокинулось, пассажир оказался в воде и утонул.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в краже денежных средств с банковского счета на сумму в размере 77 тыс. рублей и хищении бензинового электрогенератора.



Уголовное дело направлено в Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу.