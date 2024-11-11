Суд приговорил избивших водителя и пассажиров ДПСников к "условным" срокам

Тюменский районный суд признал виновными трех инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области с превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее приговор Тюменского районного суда в отношении инспекторов был отменен Тюменским областным судом, уголовное дело возвращено на новое рассмотрение иным составом суда.

Установлено, что в январе 2020 года обвиняемые во время дежурства на автодороге Ушакова - Успенка избили водителя и пассажира остановленного автомобиля. Также полицейские избили двух молодых людей, которые вступили с сотрудниками в словесную перепалку.

Одного из инспекторов суд приговорил к четырем годам "условно" с испытательным сроком на три года, также на три года лишил права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ.

Двум другим инспекторам дали три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. Они также лишены права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ сроком на два года шесть месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.