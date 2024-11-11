Четырехлетний круиз: жителям США, недовольным победой Трампа, предлагают сбежать

Американская компания Villa Vie Residences предложила четырехлетний круиз для недовольных победой Дональда Трампа на выборах, пишет РБК.

Компания предлагает новый тур "Промотай вперед". Пассажиры отправятся в плаванье на борту лайнера Villa Vie Odyssey на срок от одного года до четырех лет.

Стоимость размещения на этот срок в одноместной каюте с тарифом "все включено" начинается от 255 тысяч долларов. Двухместный номер обойдется 320 тысяч. В рамках четырехлетнего путешествия пассажиры посетят 140 стран на всех континентах.

Также есть двухгодичный тариф "Промежуточные выборы". Он подойдет для желающих вернуться домой после выборов в конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года.

На лайнере есть спа-салон и спортзал, а в стоимость билетов включено бесплатное пиво и вино.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. В них победил республиканец Дональд Трамп. Инаугурация состоится 20 января 2025 года.