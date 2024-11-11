Депутат, у которого нашли неизвестные вещества, отказался от медосвидетельствования

Депутат, у которого нашли неизвестные вещества, отказался от медосвидетельствования. Какое именно вещество у него изъяли - пока неизвестно. Об этом сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свои источники. Вещество отправлено на экспертизу.

Все произошло в ночь с субботы на воскресенье. Девушка, которая вызвала полицию, работает воспитателем в детском саду.

Сегодня депутату должны избрать меру пресечения.

Сообщается также, что у депутата якобы мог быть стресс на фоне волны предстоящих судов. Официально информацию о задержании никак не комментируют.