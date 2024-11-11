Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолеты

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Саратова. Это связано с возможной атакой беспилотников на регион, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны поступила информация об угрозе атаки БПЛА.

Напомним, 31 октября аэропорты Саратова и Самары вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Эта мера была связано с предупреждением о возможной атаке беспилотников на регионы.

10 ноября ВСУ массово атаковали Москву беспилотниками. На столицу было совершено как минимум 25 атак БПЛА. Все атаки отражены силами ПВО Минобороны РФ.