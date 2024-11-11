В Казахстане возбудили дело из-за ложной информации о побеге Бишимбаева из тюрьмы

В Казахстане возбудили уголовное дело из-за распространения дезинформации о том, что бывший министр национальной экономики республики Куандык Бишимбаев сбежал из колонии.

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг опубликованную в соцсетях информацию об этом, сообщает агентство "КазТАГ". В ведомстве заявили, что экс-министр отбывает наказание в учреждении "максимальной безопасности".

Ранее местные журналисты обнаружили, что Бишимбаева нет в колонии, в которой он должен был отбывать наказание после приговора суда.

Бывшего министра национальной экономики республики задержали 9 ноября 2023 года по подозрению в избиении до смерти своей супруги Салтанат Нукеновой в одном из ресторанов Астаны. 13 мая суд приговорил его к 24 годам заключения. Дело вызвало большой резонанс. После него в Казахстане криминализировали семейно-бытовое насилие. Преступления за педофилию и убийство детей, например, будут предусматривать наказание в виде пожизненного заключения.