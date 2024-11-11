От Тюменской области в подразделение БПЛА отдельной бригады морской пехоты передали беспилотник

От Тюменской области в подразделение БПЛА отдельной бригады морской пехоты передали беспилотник и другое оборудование, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Гуманитарный груз доставили военнослужащим, которые занимаются разведкой и разминированием водных объектов и суши.

Морские пехотинцы, в числе которых жители Тюменской области, обратились к с благодарностью к тюменцам.

"Уважаемые Александр Викторович, Николай Юрьевич, дорогие коллеги из молодежной политики, родные тюменцы! Мы от всей души хотим поблагодарить вас за помощь. Сибирь всегда славилась своей сплоченностью! Наше с вами взаимодействие тому доказательство. Будьте уверены, враг будет разбит! Победа будет за нами!", - говорится в сообщении.

Коптеры необходимы, чтобы вычислять и дистанционно уничтожать мины, которые сбрасывает враг.

Тюменская область регулярно отправляет на СВО помощь. Год назад в зону СВО был отправлен бронированный автомобиль Нива. Недавно санинструктор рассказал, что за это время с помощью этого транспорта было спасено большое количество бойцов.

Жители Тюменской области также приобрели систему РЭБ, которая сейчас установлена на автомобиль. Оборудование позволяет эвакуировать бойцов, не остерегаясь дронов.