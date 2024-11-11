Несколько беспилотников уничтожили в Воронежской области

Несколько беспилотников обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной безопасности (РЭБ) в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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Пострадавших и разрушений нет

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО в регионе продолжается. Опасность атаки БПЛА сохраняется", - говорится в сообщении.