Пятеро подростков ограбили магазин в Новосибирской области

Пятерых несовершеннолетних жителей Коченевского района Новосибирской области задержали за совершение разбоя. Они ограбили магазин, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Подростки в возрасте от 15 до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения зашли в магазин "Эдельвейс" в поселке Колывань.

"Высказывая продавцу угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья, путем открытой демонстрации в качестве оружия предмета, имитирующего огнестрельное оружие, они похитили продукты питания и скрылись с места преступления", - сообщает СУ СК.

Они вынесли четыре хот-дога на 520 рублей и мороженое на 850 рублей, заявили в суде. При себе у них был игрушечный пистолет.

Подростков задержали и доставили к следователю. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

По решению суда двоих несовершеннолетних посадили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде. Еще одного обвиняемого заключили под стражу.