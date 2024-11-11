ТМК отмечена несколькими наградами выставки "Металл-Экспо"

Трубная металлургическая компания (ТМК) отмечена несколькими наградами 30-й международной промышленной выставки "Металл-Экспо". Были выделены коммуникационные и научно-производственные проекты компании, а также получена награда за лучшую выставочную экспозицию, сообщает пресс-служба ТМК.

Так, сотрудники Исследовательского центра ТМК и Северского трубного завода (СТЗ) получили диплом за оптимизацию процессов производства стальных бесшовных труб за счет создания и внедрения программно-аппаратного комплекса на основе систем компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта.

На стенде ТМК, который получил основную награду выставки за лучшую экспозицию, были представлены натурные образцы электросварных труб большого диаметра из нержавеющей стали для энергетической промышленности и других отраслей, образцы горячепрессованных труб из коррозионно-стойкой жаропрочной стали и другая продукция. Знаковым акцентом стал мультимедийный спецпроект "ТМК. Металлургия в генах", повествующий о трудовых династиях заводов ТМК.

Кроме этого, были отмечены корпоративная газета proТМК, корпоративный видеоролик, специализированная металлобаза и др.