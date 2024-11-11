Цены на новостройки начали снижаться в регионах России

В России в октябре стала снижаться стоимость жилья в новостройках. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей агрегаторов и риелторов.

Снижение цен зафиксировано в Сочи — на 1,3%, Калининграде — на 1%, Санкт-Петербурге — на 0,9%, а также Нижнем Новгороде (на 0,6%) и Краснодаре (на 0,1%). Также началось снижение цен и на недвижимость в Москве.

Среди причин — повышение ключевой ставки, сокращение льготных ипотечных программ и ограниченные финансовые возможности россиян. Как уже сообщалось, завершение действия программы льготной ипотеки на новостройки под 8% значительно охладило ипотечный рынок. По словам экспертов, население, которое могло бы сейчас вложиться в недвижимость, понесло деньги в банки под выгодные проценты.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых. При этом регулятор не исключал дополнительного повышения на фоне показателей по инфляции. После повышения ставки проценты по рыночной ипотеке выросли до 21-22%. Изменился и сам подход к выдаче ипотеки. 1 июля закончился срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%, а также ужесточились условия семейной ипотеки под 6%.

Ранее опрос показал, что ипотеку на условиях рынка готовы взять только 2% россиян. Еще 6% опрошенных рассматривают возможность оформить льготную ипотеку.