В техникумах могут ввести демонстрационные экзамены

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о закреплении основной формы государственной итоговой аттестации в колледжах и техникумах в виде демонстрационного экзамена.

Они предлагают учесть, что запущенный с недавних пор федеральный проект "Профессионалитет" ориентирован на интеграцию колледжей и предприятий реального сектора, то есть готовит кадры для предприятий. Сейчас по этой программе обучаются около 350 тысяч студентов в 68 регионах. Но ориентация ссузов на предприятия предполагает участие и работодателей в подготовке кадров, включая оценку уровня выпускников. Это будет делаться через демонстрационный экзамен.

Соавтор законопроекта сенатор Лилия Гумерова говорит, что демонстрационный экзамен должен проводиться в условиях и на оборудовании, максимально приближенном к конкретному производству. Это позволит работодателям оценить прикладные навыки и возможности выпускников для последующего трудоустройства.

В настоящее время в рамках "Профессионалитета" создано 300 образовательно-производственных кластеров в 79 регионах, задействовано около 1600 предприятий и организаций из более чем 20 отраслей экономики.

Фактически в ссузах предлагается вернуть классические экзамены. Вернут ли их в школах?