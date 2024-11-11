В Югре в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Югре на загородной автодороге произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

ДТП произошло 9 ноября, около 17.00 на 28 километре "Подъезд к Сургуту" в Нефтеюганском районе. Водитель автомобиля "Renault Sandero" по предварительным данным, совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "KAMAZ" с полуприцепом.

Погибли два пассажира легковушки, среди которых был ребенок, и водитель.

В прокуратуре сообщили, что погиб еще один ребенок.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.