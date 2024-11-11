Над Россией сбиты 13 бесплиотников
Минобороны России сообщило о сбитых над страной беспилотниках.
12 их них пролетали над Курской областью, один - над Белгородской.
О разрушениях не сообщается.
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Минобороны России сообщило о сбитых над страной беспилотниках.
12 их них пролетали над Курской областью, один - над Белгородской.
О разрушениях не сообщается.
Теги: БПЛА, беспилотник
|ПН
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|ПТ
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