В Госдуму внесен законопроект об ограничении информации о работе органов власти при военном положении

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона об ограничении доступа к информации о деятельности органов власти и организаций на территории, где введено военное положение.

Как сообщает ТАСС, изменения предлагается прописать в законе "О военном положении". Также предлагается ограничить доступ к информации о работе судов, порядок такого ограничения установит Верховный суд РФ. Также может быть ограничена информация о работе прокуратуры, Следственного комитета. Порядок такого ограничения определят соответственно Генпрокуратура и Следственный комитет.

Как указывается в пояснительной записке, работа государственных органов на территориях, на которых введен режим военного положения, "может быть дестабилизирована под влиянием террористических актов, экстремистских проявлений, разведывательно-диверсионной деятельности противника". "При этом указанные органы, в том числе судебные, органы прокуратуры и следственные органы Следственного комитета РФ обязаны публиковать информацию о месте своего нахождения, времени работы, проводимых мероприятиях", - подчеркивается в пояснительной записке.