"Единая Россия" разработала ряд поправок ко второму чтению бюджета

Поправки «Единой России» ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии с членами Правительства, которую провёл Председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «Единая Россия» при работе над главным финансовым документом страны с Кабмином достигла главной цели - финансирования Послания Президента и положений народной программы партии.

При этом, подчеркнул Председатель партии, необходимо обратить внимание на ряд задач, которые должны быть обеспечены достаточным финансированием.

В частности, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидии на развитие АПК. Необходимо также продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития, подчеркнул Председатель «Единой России».

Помимо этого, «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих учёных. Он отметил, что важно расширить финансирование статей бюджета, обеспечивающих развитие физкультуры и спорта и своевременную иммунизацию населения.

Ещё одно предложение – увеличить расходы бюджета на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе, в государствах-партнёрах, где в школах ведётся обучение на русском.

Кроме того, при работе над бюджетом партия предложила выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов, что позволит улучшить качество услуг не менее чем для 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, поправки «Единой России» в бюджет будут профинансированы.

Дмитрий Медведев заявил, что главное при работе над бюджетом - не допустить очевидных перекосов.

«И Победу нужно достигнуть, и развиваться нужно. Это тонкая работа Правительства, законодателей, которая ведётся вместе с правящей партией, то есть с «Единой Россией». Как мне представляется, этот баланс, несмотря на трудный характер его нахождения, достигать удаётся. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться - без поддержки Вооружённых Сил и заботы о военнослужащих», - сказал Председатель партии.

По итогам заседании программной комиссии врио секретаря Генсовета Владимир Якушев сообщил, что партия оформит представленные предложения и внесёт их в Госдуму к 5 ноября.

«Рост финансирования на ключевые направления народной программы партии обеспечит дальнейшее развитие нашей страны. «Единая Россия», фракция партии в Госдуме организуют парламентский контроль за расходованием средств, чтобы не допустить срывов сроков работ, переноса мероприятий в регионах. Это принципиально важная задача, которую нам ставит руководство партии», - заключил он.

Напомним, 24 октября «Единая Россия» консолидировано проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.