Медведев назвал условие, по которому СВО можно было избежать

Если бы у западных стран хватило гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой спецоперации бы не было, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если бы западным странам, и прежде всего США, достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции не было бы. Но они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США", - сказал Медведев интервью RT. Отрывок из интервью опубликован в Telegram-канале Медведева.

Он заявил, что "это большая ошибка", которая "их когда-нибудь погубит".