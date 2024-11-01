В Прикамье в ДТП погиб трехлетний ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге "Полазна - Чусовой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На 17 километре автодороги водитель "Фольксваген" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Киа". Причины такого маневра пока неизвестны.

В ДТП погиб трехлетний ребенок, который ехал в "Киа". Водители и три пассажира с травмами госпитализированы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



