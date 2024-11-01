Уральского полпреда попросили отменить "Платон" для тех, кто возит гуманитарку на СВО

Уральского полпреда Артёма Жогу во время встречи с волонтёрами на форуме "Патриоты Урала" попросили отменить взимание платы по системе "Платон" за доставку гуманитарных грузов для спецоперации.

Жога ответил, что реализовать такую идею не получится.

"Это хорошая идея. Но, знаете, каждая такая идея - это лазейка для не совсем честных людей использовать те или иные методы уклонения для оплаты тех или иных услуг. Это добавит немножко криминалитета. Будут те, кто под видом волонтеров будут возить свою продукцию и реализовывать ее там. Понимаете, такая инициатива повлечет за собой создание органа, который должен контролировать это. Сложно. Честно говорю, сложно", - сказал Жога.