Полпред: Готовятся меры поддержки для первых ополченцев Донбасса

Уральский полпред Артем Жога во время общения с участниками форума "Патриоты Урала" узнал, какие проблемы испытывают волонтёры, которые помогают участникам спецоперации. Общение шло в музейном комплексе Верхней Пышмы и длилось два часа. Один из вопросов касался поддержки первых ополченцев Донбасса. Жога ответил, что меры разрабатывают.

Вопросы полпреду задавали разные. О проблемах с "растаможкой" грузов, когда китайские службы выпускают товар, а российские не впускают. О трудностях в обучении будущих бойцов, когда не хватает оборудования.

Отвечая, Жога переспрашивал, обращались ли куда-то те, кто пришел на встречу, в какие-то другие инстанции. Есть городская и региональная власти, которые наверняка могут помочь решить проблему. Полпред все время просил "не отклоняться от темы форума" и жаловаться на реальные трудности, с которыми сталкиваются волонтеры.

Бывало, дискуссия уходила в различные частности, и модератору приходилось возвращать в заданное сначала русло. Так было, когда разговор шел о том, что в обучении бойцов нельзя использовать технику, подготовленную к отправке на фронт. Часто и сам полпред напоминал, что собрание идёт ради обозначения проблем.

Жогу спросили, будут ли какие-то меры поддержки для тех, кто входил в ополчение первой волны, в 2014 г. начавшее защищать Донбасс. Полпред отметил, что есть трудности с этим на законодательном уровне. Многих уже нет в живых, есть трудности в документами, подтверждающими участие.

"Работа идёт", - сказал Жога.

Один из вопросов касался влияния системы "Платон" на доставку грузов для спецоперации. Жога предложил использовать бесплатные трассы, если это возможно. Прозвучала идея создания грантов, заявляться на которые могли бы только участники специальной военной операции.

В перерывах между вопросами полпреду дарили подарки, передавали письменные обращения.