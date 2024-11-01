В Екатеринбурге на "круглом столе" обсудили решения "проблемы самокатчиков"

Проблему правового регулирования средств индивидуальной мобильности в Свердловской области обсуждали в Уральском государственном юридическом университете им. В.Ф. Яковлева в Екатеринбурге. За "круглым столом" собрались депутаты Законодательного собрания, представители муниципалитетов, сотрудники ГИБДД региона и научное сообщество.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, потребность в этом появилась относительно недавно в связи с резким ростом популярности СИМ и появлением кикшеринговых сервисов. К примеру, в Екатеринбурге за последний год число электросамокатов выросло в четыре раза, сегодня их почти 13 тысяч.

"Резонансные случаи ДТП с участием самокатов, которые произошли в этом году, стали поводом для того, чтобы аккумулировать на одной площадке силы представителей администрации Екатеринбурга и других городов, законодательной власти, научного сообщества, чтобы мы могли решить, как сделать более эффективным правовое регулирование, ликвидировать пробелы в законодательстве, которые признаются всеми участниками "круглого стола", - рассказала профессор кафедры предпринимательского права УрГЮУ Мария Бажина.

Внимание общественности к отсутствию единого подхода к правовому регулированию работы кикшеринга второй сезон подряд привлекает депутат Законодательного собрания региона Алексей Свалов. Парламентарий организовывал совместные с общественниками и СМИ рейды по центру Екатеринбурга, а также создал чат-бот, где собирает обратную связь от жителей города.

"Проблема использования средств индивидуальной мобильности остро стоит во всех городах нашей страны, где есть сервис кикшеринга. Мы до сих пор не имеем никакой законодательной базы и правового регулирования, которое могло бы гарантировать безопасность пешеходов на улицах и в местах, где используются электросамокаты. К сожалению, на сегодняшний день кикшеринговые компании думают лишь о прибыли, не неся при этом социальной ответственности перед жителями. Я считаю, что нужно продолжать правильно формировать правовую базу и на ее основании принуждать самокатчиков к соблюдению правил дорожного движения, чтобы пешеход, оказываясь на улице, на тротуаре, чувствовал себя в безопасности", - отметил Свалов.

По данным отчета научного центра безопасности дорожного движения МВД России, Свердловская область в топе регионов с авариями на самокатах. За прошедшие девять месяцев только официально зарегистрировано 145 ДТП с участием самокатчиков, одно из которых со смертельным исходом. Реальной же статистики не знает никто – большинство жителей просто не обращается в ГИБДД и за медицинской помощью. Установить виновника аварии в большинстве случаев невозможно. В настоящее время система верификации несовершенна, обмануть ее может любой несознательный пользователь.

"Наиболее действенная мера профилактики подобных происшествий – это верификация личности пользователя средством индивидуальной мобильности. На сегодня большая часть водителей СИМ – несовершеннолетние, и с введением верификации мы прогнозируем отток значительной части пользователей самокатами и, соответственно, снижение количества ДТП с участием этого вида транспорта", - сообщил начальник отделения ДПС ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.

К примеру, в Москве в тестовом режиме планируется ввести авторизацию пользователей кикшеринговых компаний в приложении аренды через сервис "Госуслуги". Это лишит возможности несовершеннолетних использовать подложные аккаунты, что является настоящей проблемой.

Ряд городов России решил проблему на муниципальном уровне. В Верхней Пышме, где отсутствует необходимая инфраструктура для перемещения на СИМ, введен запрет на размещение электросамокатов на территории городского округа. В Екатеринбурге перемещения на СИМ запрещены в городских парках и некоторых центральных улицах города. Систему запретов предстоит усовершенствовать, поскольку самокатчики продолжают нарушать установленные ограничения.

Кроме того, на "круглом столе" было озвучено предложение доработать систему идентификации самокатов, установив на каждый из них крупные регистрационные номера. Также необходимо, чтобы условия расширенной страховки, которая в настоящий момент представлена рядом кикшеринговых компаний, стали базовыми для всех сервисов аренды. Главная задача – развитие системы кикшеринговх сервисов только в тех частях города, где для этого существует необходимая инфраструктура. Там, где отсутствует возможность организации выделенной полосы для СИМ, самокатчиков быть не должно.

"Сегодня на рассмотрении в Государственной Думе находятся изменения в федеральное законодательство, в которых предлагаются меры регулирования пользования СИМ: регистрация транспортных средств, повышение возраста пользователя данных услуг и т.д. Мы попробуем обобщить те предложения, которые прозвучали на "круглом столе", чтобы повысить качество предоставления услуг и безопасность использования средств индивидуальной мобильности", - подвел итоги встречи председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо.